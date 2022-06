È tempo di sole e primi baci con "L'estate nei tuoi occhi" (ma solo per i giovani) (Di venerdì 17 giugno 2022) Debutta in streaming una nuova serie "vietata" ai maggiori di 18 anni. Tratta da un romanzo di successo, L'estate nei tuoi occhi è un racconto multi-generazionale su una gioventù che è ancora capace di sognare. Leggi su ilgiornale (Di venerdì 17 giugno 2022) Debutta in streaming una nuova serie "vietata" ai maggiori di 18 anni. Tratta da un romanzo di successo, L'neiè un racconto multi-generazionale su una gioventù che è ancora capace di sognare.

