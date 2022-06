Dove vedere Berrettini-Paul oggi 17 giugno in TV e in streaming (Di venerdì 17 giugno 2022) oggi, venerdì 17 giugno, all’ATP Queen’s 2022 si giocherà l’incontro Berrettini-Paul, valido per i quarti di finale del torneo inglese sull’erba. L’atleta romano, campione in carica dei Cinch Championships, parte con i favori del pronostico anche in questo turno. Molto dipenderà dalla tenuta fisica dell’azzurro, apparso ieri in difficoltà dopo un’eccellente striscia di vittorie al rientro dopo quasi tre mesi dall’infortunio che lo ha costretto a saltare quasi tutta la stagione rossa. Negli ottavi contro Daniel Kudla, il campione di tennis italiano ha faticato più del previsto, risolvendo il rompicapo statunitense soltanto dopo oltre due ore e quaranta minuti di battaglia. Di seguito le informazioni sull’orario e Dove vedere il match Berrettini-Paul ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 17 giugno 2022), venerdì 17, all’ATP Queen’s 2022 si giocherà l’incontro, valido per i quarti di finale del torneo inglese sull’erba. L’atleta romano, campione in carica dei Cinch Championships, parte con i favori del pronostico anche in questo turno. Molto dipenderà dalla tenuta fisica dell’azzurro, apparso ieri in difficoltà dopo un’eccellente striscia di vittorie al rientro dopo quasi tre mesi dall’infortunio che lo ha costretto a saltare quasi tutta la stagione rossa. Negli ottavi contro Daniel Kudla, il campione di tennis italiano ha faticato più del previsto, risolvendo il rompicapo statunitense soltanto dopo oltre due ore e quaranta minuti di battaglia. Di seguito le informazioni sull’orario eil match...

Pubblicità

zonkyharris : Non vorrei che 5' fa Curry avesse voluto far vedere con un po' troppo anticipo a Boston dove volesse infilarsi l'an… - extradoseof__ : @litaslife_026 Ma dove si può vedere oltre a quel sito di merdaaa mi viene da urlare - scincascin : non riesco a vedere christian dove balla della serata di oggi sto ubriaca piango sennò basta ok non fate nulla per favore - AnnaMancini81 : MotoGP Germania, dove vedere tutti gli appuntamenti: la gara in diretta su Sky e TV8 - livetheirsmiles : @needybreath Dove stai guardando l'episodio? Plissss vorrei vedere -