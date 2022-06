Cristiano Malgioglio Torna in Tv Come Conduttore! (Di venerdì 17 giugno 2022) Periodo d’oro per Cristiano Malgioglio. Il cantante e paroliere sarebbe stato scelto per condurre un nuovo programma che andrà in onda nella prossima stagione Tv sulle rete Rai. Per la prima volta, Malgioglio si troverebbe a condurre una trasmissione tutto da solo. Nessuna spalla o co-conduttore al suo fianco. Ma di quale programma si tratta? Ecco tutti i dettagli! Cristiano Malgioglio avrà un programma tutto suo! Cristiano Malgioglio sarebbe pronto a Tornare in Tv con un programma tutto suo. Stando alle indiscrezioni riportate da Il Giornale, il cantante potrebbe condurre uno show su Rai Tre, del tutto simile a ‘A raccontare comincia tu‘, il programma in onda in passato sulle reti Rai, con protagonista la compianta Raffaella Carrà. Pare infatti ... Leggi su gossipnews.tv (Di venerdì 17 giugno 2022) Periodo d’oro per. Il cantante e paroliere sarebbe stato scelto per condurre un nuovo programma che andrà in onda nella prossima stagione Tv sulle rete Rai. Per la prima volta,si troverebbe a condurre una trasmissione tutto da solo. Nessuna spalla o co-conduttore al suo fianco. Ma di quale programma si tratta? Ecco tutti i dettagli!avrà un programma tutto suo!sarebbe pronto are in Tv con un programma tutto suo. Stando alle indiscrezioni riportate da Il Giornale, il cantante potrebbe condurre uno show su Rai Tre, del tutto simile a ‘A raccontare comincia tu‘, il programma in onda in passato sulle reti Rai, con protagonista la compianta Raffaella Carrà. Pare infatti ...

Pubblicità

IlContiAndrea : RTL 102.5 in diretta dal #PizzaVillageNapoli dal 17 al 26 giugno. Il 17 mini live de La Rappresentante di Lista. Ne… - djaniceto : RT @davidedesario: Cristiano Malgioglio hot: «Ecco Sucu Sucu, sarà il mio tormentone estivo». È poi nuovo amore e vecchie storie. #solosuLe… - davidedesario : Cristiano Malgioglio hot: «Ecco Sucu Sucu, sarà il mio tormentone estivo». È poi nuovo amore e vecchie storie.… - MartaFarasha : In attesa del concerto, ripropongo quanto detto da Cristiano Malgioglio su Cesare Cremonini 'È difficile imitarlo,… - Serenahvabbe : Non è mai un giorno sprecato quando ricordi questo momento televisivo storico tra Simona Izzo e Cristiano Malgiogli… -