“Cobra Kai 5” su Netflix, la nuova stagione del sequel di “Karate Kid” con Ralph Macchio (Di venerdì 17 giugno 2022) “Cobra Kai 5”: finalmente è in arrivo su Netflix la nuova stagione del sequel di “Karate Kid”. A comunicare ufficialmente la notizia sulla sua uscita è stato Netflix lo scorso 27 agosto, ovvero ben quattro mesi prima del debutto della quarta. I protagonisti sono pronti a scendere nuovamente sul campo di battaglia. Ecco tutto ciò che c’è da sapere: quando esce, trama, cast, episodi.



