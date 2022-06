Brave and Beautiful, spoiler: la drammatica morte di Korhan (Di venerdì 17 giugno 2022) Nel corso delle ultime puntate di Brave and Beautiful, un nuovo dramma sconvolgerà la famiglia Kordulag. Il pubblico, infatti, stando agli spoiler della soap opera turca, dovrà dire addio ad un personaggio amatissimo, ossia quello di Korhan. Quest'ultimo, sul finale della serie, diventerà finalmente papà e si riappacificherà con Cahide, dopo mesi di lotte, bugie, sotterfugi, inganni e macchinazioni da parte della donna. Attualmente, la dark lady è in carcere con la gravissima accusa di aver avvelenato Suhan nel giorno delle sue nozze mancate con Cesur, ma presto riuscirà a dimostrare la propria innocenza. L'Alemdaro?lu, infatti, scoprirà che in realtà è stata l'insospettabile Banu a sciogliere il farmaco all'interno della bottiglietta d'acqua della figlia di Tahsin e lei stessa confesserà di essere stata costretta a ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 17 giugno 2022) Nel corso delle ultime puntate diand, un nuovo dramma sconvolgerà la famiglia Kordulag. Il pubblico, infatti, stando aglidella soap opera turca, dovrà dire addio ad un personaggio amatissimo, ossia quello di. Quest'ultimo, sul finale della serie, diventerà finalmente papà e si riappacificherà con Cahide, dopo mesi di lotte, bugie, sotterfugi, inganni e macchinazioni da parte della donna. Attualmente, la dark lady è in carcere con la gravissima accusa di aver avvelenato Suhan nel giorno delle sue nozze mancate con Cesur, ma presto riuscirà a dimostrare la propria innocenza. L'Alemdaro?lu, infatti, scoprirà che in realtà è stata l'insospettabile Banu a sciogliere il farmaco all'interno della bottiglietta d'acqua della figlia di Tahsin e lei stessa confesserà di essere stata costretta a ...

