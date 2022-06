Assunta Capuozzo | chi è la tiktoker di cui tutti parlano senza conoscere la vera storia La figlia | “Plagiata | manipolata Ora racconto tutta la verità”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 giugno 2022) Una vicenda che non ha niente da invidiare alle migliori soap opere, ricca di dettagli inaspettati e ovviamente resi noti sui social. Parliamo die della sua. Quasi 180.000 follower su TikTok e 5.9 milioni di ‘mi piace’, ormai è una star del web. E non solo, in tanti infatti la fermano per strada per scattare un selfie insieme a lei. Classe 1974, la donna partenopea (ma originaria della Florida) è apprezzata su TikTok per i suoi video in cui registra classici momenti della sua giornata tipo: mentre mangia, in spiaggia e soprattutto a casa con la famiglia. Qui arriva la nota dolente. Qui comincia unadelicata, che proviamo a ricostruire. Tutto avrebbe inizio nel 2016, quandoè rimasta vedova e ha deciso di trasferirsi a casa della sorella e del cognato, insieme ai ...