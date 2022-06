Andreoni: “Stop quarantena positivi covid? No assoluto” (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – “Togliere la quarantena per i positivi al covid può creare situazioni di ulteriore diffusione del virus, quindi all’ipotesi” che arriva dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa “dico no in termini assoluti e generali. Poi un domani quando il virus davvero diventerà un raffreddore si potrà anche discutere. Ma oggi rischiamo di far circolare un virus che può mutare e portarci varianti nuove e pericolose”. Così all’Adnkronos Salute Massimo Andreoni, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit). “Siamo ancora in una fase epidemica particolarmente aggressiva – aggiunge Andreoni – e ci sono ancora 50-60 morti al giorno. Direi che non ci sono le condizioni per togliere l’isolamento ai ... Leggi su italiasera (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – “Togliere laper ialpuò creare situazioni di ulteriore diffusione del virus, quindi all’ipotesi” che arriva dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa “dico no in termini assoluti e generali. Poi un domani quando il virus davvero diventerà un raffreddore si potrà anche discutere. Ma oggi rischiamo di far circolare un virus che può mutare e portarci varianti nuove e pericolose”. Così all’Adnkronos Salute Massimo, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit). “Siamo ancora in una fase epidemica particolarmente aggressiva – aggiunge– e ci sono ancora 50-60 morti al giorno. Direi che non ci sono le condizioni per togliere l’isolamento ai ...

Pubblicità

zazoomblog : Ultime Notizie – Andreoni: “Stop quarantena positivi covid? No assoluto” - #Ultime #Notizie #Andreoni: #“Stop - ParliamoDiNews : Andreoni: `Stop quarantena positivi covid? No assoluto` - - Adnkronos : #Covid Italia, è il momento dello stop alla #quarantena per i positivi? 'No assoluto', secondo Andreoni. - italiaserait : Andreoni: “Stop quarantena positivi covid? No assoluto” - StraNotizie : Andreoni: 'Stop quarantena positivi covid? No assoluto' -