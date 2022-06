Ultime Notizie Roma del 16-06-2022 ore 10:10 (Di giovedì 16 giugno 2022) Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio i leader dei tre maggiori paesi dell’Unione Europea Germania Francia Italia sono attesi questa mattina a Kiev il viaggio che non era stato annunciato per motivi di sicurezza arriva un giorno prima che la Commissione Europea Formula 1 azione sullo stato dell’Ucraina come candidato all’Unione Europea cosa su cui non pochi paesi europei si sono dimostrati tiepidi asili nido chiusi nel raggio di 6 km nello stesso perimetro casa disposto il divieto attività all’aperto il consiglio di tenere finestre chiuse mentre l’arpa sta posizionando centraline per monitorare l’aria chiusa anche la sede poco distante dal consiglio regionale del Lazio via della Pisana all’indomani dello spaventoso incendio che ha interessato il centro rifiuti di Malagrotta si inizia a fare la conta dei danni ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 16 giugno 2022)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio i leader dei tre maggiori paesi dell’Unione Europea Germania Francia Italia sono attesi questa mattina a Kiev il viaggio che non era stato annunciato per motivi di sicurezza arriva un giorno prima che la Commissione Europea Formula 1 azione sullo stato dell’Ucraina come candidato all’Unione Europea cosa su cui non pochi paesi europei si sono dimostrati tiepidi asili nido chiusi nel raggio di 6 km nello stesso perimetro casa disposto il divieto attività all’aperto il consiglio di tenere finestre chiuse mentre l’arpa sta posizionando centraline per monitorare l’aria chiusa anche la sede poco distante dal consiglio regionale del Lazio via della Pisana all’indomani dello spaventoso incendio che ha interessato il centro rifiuti di Malagrotta si inizia a fare la conta dei danni ...

