Ultime Notizie – Giustizia, ok Senato a riforma Csm: è legge (Di giovedì 16 giugno 2022) Con 173 sì, 37 no e 16 astenuti il Senato ha dato il suo via libera definito alla riforma Cartabia sul Csm e l’ordinamento giudiziario, confermando il testo della Camera, che è dunque legge. ”Ciascuno ha portato il suo contributo sia sostenendo le proprie iniziative con forte convinzione, sia lasciando spazio alle altre forze di maggioranza. Ringrazio ciascuna forza politica per questo impegno costruttivo e questa disponibilità. E ringrazio sentitamente il ministro dei Rapporti con il Parlamento che si è speso moltissimo per permetterci di giungere a questa votazione finale. Non meno decisivo è stato il contributo determinante dei sottosegretari Sisto e Macina”, ha detto la ministra della Giustizia, Marta Cartabia parlando al Senato. La riforma del Csm è un ”provvedimento preceduto ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 16 giugno 2022) Con 173 sì, 37 no e 16 astenuti ilha dato il suo via libera definito allaCartabia sul Csm e l’ordinamento giudiziario, confermando il testo della Camera, che è dunque. ”Ciascuno ha portato il suo contributo sia sostenendo le proprie iniziative con forte convinzione, sia lasciando spazio alle altre forze di maggioranza. Ringrazio ciascuna forza politica per questo impegno costruttivo e questa disponibilità. E ringrazio sentitamente il ministro dei Rapporti con il Parlamento che si è speso moltissimo per permetterci di giungere a questa votazione finale. Non meno decisivo è stato il contributo determinante dei sottosegretari Sisto e Macina”, ha detto la ministra della, Marta Cartabia parlando al. Ladel Csm è un ”provvedimento preceduto ...

