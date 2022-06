Ultime Notizie – ‘Art is Open’ racconta l’arte al grande pubblico con Epik (Di giovedì 16 giugno 2022) Lo storytelling della cultura si riaccende con Igt, International Game Technology, multinazionale leader nel settore del gioco regolamentato che ha affidato a Epik il compito di narrare i pilastri fondanti del gruppo, tra gli altri le attività di promozione e valorizzazione del patrimonio artistico italiano, che sostiene da sempre. È nata così la piattaforma “Open” che si appresta a ospitare i progetti di divulgazione firmati IGT a partire da “Art is Open”, una miniserie che vuole portare l’arte contemporanea all’attenzione del grande pubblico grazie all’uso del linguaggio del palcoscenico. Protagonisti degli episodi, che saranno disponibili online a partire dal 16 giugno, sono i talent Raul Cremona, Ippolita Baldini, Alessandro Betti e Marta Zoboli. Gli attori chiamati a spiegare e interpretare alcuni ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 16 giugno 2022) Lo storytelling della cultura si riaccende con Igt, International Game Technology, multinazionale leader nel settore del gioco regolamentato che ha affidato ail compito di narrare i pilastri fondanti del gruppo, tra gli altri le attività di promozione e valorizzazione del patrimonio artistico italiano, che sostiene da sempre. È nata così la piattaforma “Open” che si appresta a ospitare i progetti di divulgazione firmati IGT a partire da “Art is Open”, una miniserie che vuole portarecontemporanea all’attenzione delgrazie all’uso del linguaggio del palcoscenico. Protagonisti degli episodi, che saranno disponibili online a partire dal 16 giugno, sono i talent Raul Cremona, Ippolita Baldini, Alessandro Betti e Marta Zoboli. Gli attori chiamati a spiegare e interpretare alcuni ...

