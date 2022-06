UFFICIALE – Giuseppe Ambrosino convocato per gli Europei under 19

Pubblicità

La Nazionale Under 19 di Carmine Nunziata vola in Slovacchia dove giocherà la fase finale degli Europei Under 19.CATANZARO, 16 GIU. - Sarà Giuseppe Magalini il nuovo direttore sportivo delle Aquile che dal 1 luglio 2022 ricoprirà il ruolo di responsabile dell'area tecnica dell'US Catanzaro. Il direttore originar ...