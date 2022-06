Ucraina, Draghi, Macron e Scholz verso Kiev: le immagini durante il viaggio in treno (Di giovedì 16 giugno 2022) Un viaggio di circa 11 ore conduce i tre leader europei di Italia, Francia e Germania a Kiev dove ad attenderli ci sara' Volodymyr Zelensky. Mario Draghi, Emmanuel Macron e Olaf Scholz hanno ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 giugno 2022) Undi circa 11 ore conduce i tre leader europei di Italia, Francia e Germania adove ad attenderli ci sara' Volodymyr Zelensky. Mario, Emmanuele Olafhanno ...

Pubblicità

matteorenzi : La missione a Kiev di Draghi, Macron, Scholz può essere la vera novità nella crisi ucraina. Serve un'Europa protago… - repubblica : Ucraina: Draghi, Scholz, Macron in treno verso Kiev in cerca di una soluzione europea al conflitto. Il racconto del… - Palazzo_Chigi : Incontro con Bennett, Draghi: l’Italia sostiene e continuerà a sostenere in maniera convinta l’#Ucraina, il suo des… - FrancesDiBi : RT @DomaniGiornale: #Draghi, #Macron e #Scholz oggi sono in visita ufficiale in #Ucraina. Quale dote portare a #Kiev? Tra i loro compiti, d… - elsaterzilli : RT @matteorenzi: La missione a Kiev di Draghi, Macron, Scholz può essere la vera novità nella crisi ucraina. Serve un'Europa protagonista a… -