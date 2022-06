Traffico Roma del 16-06-2022 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 16 giugno 2022) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati partiamo subito del raccordo anulare maggiormente penalizzata la zona nord dell’anello 3 Salaria e Cassia si sta in coda nelle due direzioni in esterna per un incidente in interna per una corsia chiusa a causa di una manifestazione altre cose pertra Prenestina e Ardeatina in carreggiata interna code per un incidente sulla Cassia Veientana tra Castel de’ ceveri e il raccordo in direzioneCode in entrata in città anche sulla Flaminia dal raccordo a via dei Due Ponti e sulla Salaria dalla motorizzazione civile a tangenziale sempre in direzione centro troviamo chiude anche sullaFiumicino in avvicinamento al viadotto della Magliana auto in fila anche sulla tangenziale direzione Stadio Olimpico dalla Tiburtina a via dei Campi Sportivi te a seguire rallentamenti ...