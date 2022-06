Traffico Roma del 16-06-2022 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 16 giugno 2022) LuceverdeDi nuovo buongiorno in studio massimo dei rischi sul Raccordo Anulare abbiamo coda in carreggiata interna tra la Casilina e l’ardeatina in esterna invece lentamente code a tratti tra la Cristina e la Nomentana e poi a seguire tra la Flaminia e l’Aurelia a seguito dell’incidente avvenuto al Torrino invece da via del mare è chiusa in direzione di Ostia dall’inizio fino all’incrocio con via dell’ quindi che è diretto verso Ostia e deviato sul Ostiense direzione centro invece chiusa la svolta di via del Mare su via dell’ epica abbiamo poi Code in entrata in città e sul tratto Urbano della A24 del raccordo dalla tangenziale sulla Flaminia dal raccordo a via dei Due Ponti sulla Salaria dalla motorizzazione civile aeroporto dell’Urbe sempre in direzione centro code anche sullaFiumicino in avvicina al viadotto della Magliana auto in fila ...