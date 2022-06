Scudo anti spread: per l’Italia sollievo sui conti pubblici, ma il premier ora teme un autunno caldo (Di giovedì 16 giugno 2022) Martedì il primo banco di prova post-voto : vertice tra Amendola e i capigruppo di maggioranza in vista del Consiglio europeo Leggi su lastampa (Di giovedì 16 giugno 2022) Martedì il primo banco di prova post-voto : vertice tra Amendola e i capigruppo di maggioranza in vista del Consiglio europeo

Pubblicità

Agenzia_Ansa : La Fed alza i tassi di interesse dello 0,75% per la prima volta dal 1994 nel tentativo di fermare la corsa dell'inf… - StefanoFassina : La #Bce compie scelte politiche. I governi degli Stati a debito pubblico più elevato devono negoziare scudo anti-sp… - infoiteconomia : Bce, cos'è lo scudo anti-spread e come potrebbe funzionare - giuantvil : RT @LucianoBarraCar: Si usa tono trionfale per spread a 226 e Btp a 3,9 per il mero effetto-annuncio di un 'mandato allo staff tecnico di a… - JohnMcN03 : @borghi_claudio Guardiamo il lato positivo: tutti i tg stanno dando la notizia che lo spread e le tensioni sui merc… -