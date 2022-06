Scrive alla moglie "se non posso averli non li avrai neanche tu", poi affoga i tre figli (Di giovedì 16 giugno 2022) Ha ucciso i suoi tre figli per fare un dispetto alla moglie con cui si stava separando. "Se non posso averli io, nemmeno tu", le ha scritto su un bigliettino prima di commettere il triplice omicidio. Il 35enne Jason Karels, di Round Lake... Leggi su europa.today (Di giovedì 16 giugno 2022) Ha ucciso i suoi treper fare un dispettocon cui si stava separando. "Se nonio, nemmeno tu", le ha scritto su un bigliettino prima di commettere il triplice omicidio. Il 35enne Jason Karels, di Round Lake...

