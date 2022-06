Roma, Frattesi può arrivare con lo sconto: due giocatori nell'affare (Di giovedì 16 giugno 2022) La Roma è in pressing per Davide Frattesi del Sassuolo. Cresciuto nelle giovanili giallorosse, il club vorrebbe riportarlo nella capitale... Leggi su calciomercato (Di giovedì 16 giugno 2022) Laè in pressing per Davidedel Sassuolo. Cresciutoe giovanili giallorosse, il club vorrebbe riportarloa capitale...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | La @OfficialASRoma continua a lavorare per #Celik e #Frattesi - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @OfficialASRoma, confermato l'interesse per #Frattesi. #Matic potrebbe arrivare all'inizio… - Glongari : Conferme sul tentativo di sinergia #Roma - #Sassuolo anticipato dall’Ansa. I #neroverdi apprezzano #Felix che piace… - ivano_cardone : RT @forzaroma: #Frattesi, tappa al mare di Ostia in attesa della fumata bianca #CalciomercatoRoma - filippoASR1927 : RT @leggoit: #Frattesi già a #Roma: per ora in spiaggia a #Ostia, ma aspetta la chiamata giusta FOTO -