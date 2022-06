Qual è il vero significato del gesto che compie all’inizio e alla fine della Messa? (Di giovedì 16 giugno 2022) Un gesto che vediamo compiere dal celebrante all’inizio e al termine della Messa, ma di cui magari non conosciamo il significato. C’è chi pensa si tratti di un atto di riverenza. Ma cosa vuol dire veramente? Lo fa il sacerdote e, se è presente alla Celebrazione Eucaristica, lo compie anche il diacono, ed ha un significato ben L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 16 giugno 2022) Unche vediamore dal celebrantee al termine, ma di cui magari non conosciamo il. C’è chi pensa si tratti di un atto di riverenza. Ma cosa vuol dire veramente? Lo fa il sacerdote e, se è presenteCelebrazione Eucaristica, loanche il diacono, ed ha unben L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Pubblicità

nandocrisafi2 : @petergomezblog @fattoquotidiano Presidente, vogliamo votare subito per l’espulsione di Di Maio, per capire se il m… - KattInForma : Qual è il vero significato del gesto che compie all’inizio e alla fine della Messa? - IoanaCostache2 : RT @franzafrency: Riflessione: sapete qual è il vero problema? Non cercare di convincere noi del contrario, ma l’assoluta mancanza di rispe… - fest_culturali : Eventi Culturali in Sicilia - Taobuk 2022 In dubbio veritas. É vero ciò che è vero? Come vivere in un mondo finto,… - RobertaFazio7 : RT @FIGCfemminile: ?????????? Quando è il momento di dormire c'è chi si addormenta subito (vero @LanaClelland?) e chi, invece, conta le pecorell… -