"Ora ve lo posso dire". Sorpresa a Uomini e Donne: arriva da Rossella Intellicato (Di giovedì 16 giugno 2022) Cicogna in arrivo per un'ex protagonista di Uomini e Donne. Non stiamo parlando di una figura qualsiasi del dating show, ma dell'ex tronista Rossella Intellicato: è incinta. L'ex gieffina nelle scorse ore ha pubblicato un tenerissimo scatto insieme al suo primogenito, Francesco Leone Maria, lasciando un indizio a corredo della foto. "Mamma bis. Vi svelo il mio secondo segreto", scrive la 37enne mandando in delirio i suoi fan: ben 162mila. Rossella Intellicato incinta, mamma per la seconda volta Sarà la seconda volta a distanza di due anni che la Intellicato attenderà il secondo figlio insieme al compagno Giovanni. I due stanno insieme ormai da diversi anni e nonostante la notorietà di lei, e la sua attività sui social, di lui si sa ben poco. Per scaramanzia, l'ex ...

