Nuoto paralimpico, Barlaam fa tris ai Mondiali: arriva l’oro nei 400 stile (Di giovedì 16 giugno 2022) Madeira – E sono tre. Simone Barlaam ha vinto la finale dei 400 stile libero, classe S9, ai Campionati del mondo di Nuoto di Funchal con il tempo di 4’10”78, nuovo record europeo. Tre gare e tre titoli Mondiali per l’atleta azzurro che si è preso una nuova rivincita: nei 400 stile era rimasto fuori dal podio alle Paralimpiadi di Tokyo, dove era arrivato solo sesto (4’22”40). Ma con lo stato di forma di questi giorni non ce n’era per nessuno. E sia l’oro paralimpico William Martin, l’australiano, apparso davvero fuori fuoco, che il francese Ugo Didier con il quale Barlaam si è battuto fino alla piastra, sconfitto in rimonta allo sprint per un niente (4’11”16), sono rimasti dietro. Inno di Mameli, tricolore sul vessillo più alto e ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 16 giugno 2022) Madeira – E sono tre. Simoneha vinto la finale dei 400libero, classe S9, ai Campionati del mondo didi Funchal con il tempo di 4’10”78, nuovo record europeo. Tre gare e tre titoliper l’atleta azzurro che si è preso una nuova rivincita: nei 400era rimasto fuori dal podio alle Paralimpiadi di Tokyo, dove erato solo sesto (4’22”40). Ma con lo stato di forma di questi giorni non ce n’era per nessuno. E siaWilliam Martin, l’australiano, apparso davvero fuori fuoco, che il francese Ugo Didier con il qualesi è battuto fino alla piastra, sconfitto in rimonta allo sprint per un niente (4’11”16), sono rimasti dietro. Inno di Mameli, tricolore sul vessillo più alto e ...

