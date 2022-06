Meloni: “A La7 mi insultano e io ho deciso di querelare”. La replica del direttore della rete Andrea Salerno: “Diamo spazio a tutte le opinioni” (Di giovedì 16 giugno 2022) “La ricreazione è finita”, aveva scritto nei giorni scorsi in un tweet Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d’Italia in un video postato sui social annuncia querele contro le trasmissioni di La7, accusate di aver ospitato negli ultimi giorni commenti offensivi nei suoi confronti, dopo il discusso comizio spagnolo a sostegno del movimento di estrema destra Vox. Nel video realizzato dal suo staff sono presenti filmati tratti da “Otto e Mezzo” e “DiMartedì“, nel primo caso per le parole pronunciate dalla filosofa Rosa Braidotti: “Come tono ricalca la rabbia micidiale di Putin e Kirill, pure loro rivendicano i valori sacri di Dio, patria e famiglia che però li vedono come caratteristici della Russia e in totale decadenza nell’Occidente”, parlando poi di “omofobia, misoginia e propaganda di stampo assassino”. A “DiMartedì” il commento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 giugno 2022) “La ricreazione è finita”, aveva scritto nei giorni scorsi in un tweet Giorgia. La leader di Fratelli d’Italia in un video postato sui social annuncia querele contro le trasmissioni di La7, accusate di aver ospitato negli ultimi giorni commenti offensivi nei suoi confronti, dopo il discusso comizio spagnolo a sostegno del movimento di estrema destra Vox. Nel video realizzato dal suo staff sono presenti filmati tratti da “Otto e Mezzo” e “DiMartedì“, nel primo caso per le parole pronunciate dalla filosofa Rosa Braidotti: “Come tono ricalca la rabbia micidiale di Putin e Kirill, pure loro rivendicano i valori sacri di Dio, patria e famiglia che però li vedono come caratteristiciRussia e in totale decadenza nell’Occidente”, parlando poi di “omofobia, misoginia e propaganda di stampo assassino”. A “DiMartedì” il commento ...

