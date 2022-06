Mascherine al chiuso: addio obbligo. Ecco dove non andranno più indossate (Di giovedì 16 giugno 2022) Lo stabilisce il decreto approvato in Consiglio dei ministri (Cdm), che andrà in Gazzetta nei ... In un' intervista a Money.it , Fabrizio Pregliasco , direttore sanitario dell'Irccs Istituto Galeazzi di ... Leggi su money (Di giovedì 16 giugno 2022) Lo stabilisce il decreto approvato in Consiglio dei ministri (Cdm), che andrà in Gazzetta nei ... In un' intervista a Money.it , Fabrizio Pregliasco , direttore sanitario dell'Irccs Istituto Galeazzi di ...

Pubblicità

AntonellaViali : RT @marghiadnsal: I casi #Covid tornano a salire, insieme ai morti. E da @GIMBE arriva l'invito a non abbandonare le #mascherine al chiuso… - _COSMOPOLIS_ : Covid, netto rialzo di casi in Italia. Cartabellotta: ''Usare mascherine al chiuso'' #16giugno #attualità… - arual812 : RT @marghiadnsal: I casi #Covid tornano a salire, insieme ai morti. E da @GIMBE arriva l'invito a non abbandonare le #mascherine al chiuso… - LidiaMay77 : @piaccaeli @Io_e_basta__ @HulkBreak @Rosalba_Falzone Noi in presenza, al chiuso e con mascherine Anche io dei miei… - CosenzaChannel : Mascherine al chiuso, stop obbligo da oggi 15 giugno: cosa cambia -