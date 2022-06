Mané come Maradona: partita di beneficenza nel fango in Senegal (Di giovedì 16 giugno 2022) Se si tratta di fare beneficenza, di provare a regalare un sorriso a bambini o adulti meno fortunati rispetto a un calciatore professionista, i campioni del calcio sono tutti uguali, senza distinzione ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 16 giugno 2022) Se si tratta di fare, di provare a regalare un sorriso a bambini o adulti meno fortunati rispetto a un calciatore professionista, i campioni del calcio sono tutti uguali, senza distinzione ...

Pubblicità

sportli26181512 : Mané come Maradona: partita di beneficenza nel fango in Senegal: L'attaccante del #Liverpool si conferma molto atti… - gilnar76 : Mane come Maradona, gioca nel fango nel suo Senegal #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - diecimeno_ : Mi chiedo sempre come faccia il Bayern a mettere a segno colpacci a cifre contenute. Sabitzer 15 milioni, Gravenber… - AlogarFF : Il Bayern fa il contrario. Cerca risparmio sui cartellini, ma poi concede ingaggi superiori e quindi può attaccare… - CalcioNews24 : #Mane tra i protagonisti di una speciale partita nel suo Senegal ?? -

Mané come Maradona: partita di beneficenza nel fango in Senegal Se si tratta di fare beneficenza, di provare a regalare un sorriso a bambini o adulti meno fortunati rispetto a un calciatore professionista, i campioni del calcio sono tutti uguali, senza distinzione ... Mané come Maradona, gioca nel fango nel suo Senegal Sadio Mané come Maradona: l'attaccante senegalese protagonista di un match nel fango con le vecchie glorie del suo Paese Sadio Mané, in attesa di conoscere il suo futuro, si è reso protagonista di un match ... Corriere dello Sport Se si tratta di fare beneficenza, di provare a regalare un sorriso a bambini o adulti meno fortunati rispetto a un calciatore professionista, i campioni del calcio sono tutti uguali, senza distinzione ...SadioMaradona: l'attaccante senegalese protagonista di un match nel fango con le vecchie glorie del suo Paese Sadio, in attesa di conoscere il suo futuro, si è reso protagonista di un match ... Mané come Maradona: partita di beneficenza nel fango in Senegal