Lutto nel mondo del calcio argentino: muore Fabricio Navarro a 21 anni (Di giovedì 16 giugno 2022) Fabricio Navarro, giovane calciatore del Club Atletico Tucuman, è morto nella sua abitazione a causa di un infarto. Il calcio argentino piange la morte del giovanissimo calciatore, aveva solo 21 anni. Il club stesso, ha annunciato la prematura morte del ragazzo attraverso i propri canali social, mostrando vicinanza verso la famiglia in Lutto. Atlético Tucumán lamenta informar el fallecimiento de Fabricio Navarro, jugador de las divisiones formativas de la institución. El joven, categoría 2001, sufrió un infarto en la tarde de hoy. Acompañamos con respeto y afecto a sus familiares y amigos en este difícil momento. pic.twitter.com/DaM1XVZwDp— Atlético Tucumán (@ATOficial) June 16, 2022 “Accompagniamo con rispetto e affetto la sua famiglia e ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 16 giugno 2022), giovane calciatore del Club Atletico Tucuman, è morto nella sua abitazione a causa di un infarto. Ilpiange la morte del giovanissimo calciatore, aveva solo 21. Il club stesso, ha annunciato la prematura morte del ragazzo attraverso i propri canali social, mostrando vicinanza verso la famiglia in. Atlético Tucumán lamenta informar el fallecimiento de, jugador de las divisiones formativas de la institución. El joven, categoría 2001, sufrió un infarto en la tarde de hoy. Acompañamos con respeto y afecto a sus familiares y amigos en este difícil momento. pic.twitter.com/DaM1XVZwDp— Atlético Tucumán (@ATOficial) June 16, 2022 “Accompagniamo con rispetto e affetto la sua famiglia e ...

