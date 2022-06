LIVE Giro d’Italia U23, tappa di oggi in DIRETTA: inizio frizzante, superati i primi 20 km (Di giovedì 16 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia U23 13.30 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta tappa del Giro d’Italia U23 2022! Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta tappa del Giro d’Italia U23 2022! Dopo il giorno di riposo, arriva una frazione ricca di insidie, la Busca-Peveragno di 146,6 km. Partirà con la maglia di leader il britannico Leo Hayter (Hagens Berman Axeon). oggi si comincerà ufficialmente alle ore 12:35 circa e si affronterà praticamente subito l’asperità più complicata di giornata, ovvero la salita verso il GPM del Santuario di ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELU23 13.30 Buongiorno a tutti e benvenuti alladella quintadelU23 2022! Buongiorno a tutti e benvenuti alladella quintadelU23 2022! Dopo il giorno di riposo, arriva una frazione ricca di insidie, la Busca-Peveragno di 146,6 km. Partirà con la maglia di leader il britannico Leo Hayter (Hagens Berman Axeon).si comincerà ufficialmente alle ore 12:35 circa e si affronterà praticamente subito l’asperità più complicata di giornata, ovvero la salita verso il GPM del Santuario di ...

Pubblicità

C_C_Podcast : Amici, stasera sì che ci sarà la live e vi aspettiamo numerosi. 22.45, su #Twitch, per analizzare questa prima part… - ahmericano : il vero live????.#giroditaliaU23 - heyimclaireee : Il modo in cui questa donna nel giro di 24h da Milano post concerto di Kendrick volerà a Napoli per il suo live - _baekhyunvelvet : RT @flowerfornam: all'inizio della live ci ha riso in faccia per prenderci in giro dicendo che non stanno disbandando bro mi hai vista? ti… - sottonaperkoo : RT @flowerfornam: all'inizio della live ci ha riso in faccia per prenderci in giro dicendo che non stanno disbandando bro mi hai vista? ti… -