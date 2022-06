LIVE Ginnastica ritmica, Europei 2022 in DIRETTA: l’israeliana Atamanov in testa dopo due gruppi. Attesa per Raffaeli e Baldassarri (Di giovedì 16 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.50: L’appuntamento con il terzo gruppo è per le 13.10. Alle 15.15 sarà il momento delle azzurre Baldassarri e Raffaeli. Queste le protagoniste: 1 HAJDINJAK Tina SLO X 2 TIMKOVA Adriana SVK X 3 VEDENEEVA Ekaterina SLO X 4 ZATKOVA Michaela SVK X 5 SARGU Antonina MDA X 6 STEPANKOVA Denisa CZE X 7 GAROFFOLO Gaia CZE X 8 AGHAMIROVA Zohra AZE X 9 SARGSYAN Silva ARM X 10 JALILOVA Arzu AZE X 11 POGHOSYAN Meri ARM X 12 RAMONATXO Lily FRA X 13 ARTIOMOVA Diana LTU X 14 KARBANOV Helene FRA X 15 SOSTAKAITE Fausta LTU X 16 WIESNER Hanna Panna HUN X 17 VERDES Andreea ROU X 18 PIGNICZKI Fanni HUN X 19 DRAGAN Annaliese ROU X 11.48: Questa la classifica dell’All Around dopo le prime due rotazioni dei primi due gruppi: 1 ISR Atamanov Daria ... Leggi su oasport (Di giovedì 16 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.50: L’appuntamento con il terzo gruppo è per le 13.10. Alle 15.15 sarà il momento delle azzurre. Queste le protagoniste: 1 HAJDINJAK Tina SLO X 2 TIMKOVA Adriana SVK X 3 VEDENEEVA Ekaterina SLO X 4 ZATKOVA Michaela SVK X 5 SARGU Antonina MDA X 6 STEPANKOVA Denisa CZE X 7 GAROFFOLO Gaia CZE X 8 AGHAMIROVA Zohra AZE X 9 SARGSYAN Silva ARM X 10 JALILOVA Arzu AZE X 11 POGHOSYAN Meri ARM X 12 RAMONATXO Lily FRA X 13 ARTIOMOVA Diana LTU X 14 KARBANOV Helene FRA X 15 SOSTAKAITE Fausta LTU X 16 WIESNER Hanna Panna HUN X 17 VERDES Andreea ROU X 18 PIGNICZKI Fanni HUN X 19 DRAGAN Annaliese ROU X 11.48: Questa la classifica dell’All Aroundle prime due rotazioni dei primi due: 1 ISRDaria ...

