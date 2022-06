Juve, offerta al rialzo per Di Maria: ecco quando è attesa la scelta (Di giovedì 16 giugno 2022) La Juve rilancia per Angel Di Maria. Secondo quanto riportato da Il Corriere Torino, il club bianconero ha alzato ulteriormente la propria offerta... Leggi su calciomercato (Di giovedì 16 giugno 2022) Larilancia per Angel Di. Secondo quanto riportato da Il Corriere Torino, il club bianconero ha alzato ulteriormente la propria...

Pubblicità

romeoagresti : Confermato: la #Juve entro il fine settimana incontrerà l’entourage di #Fagioli. Pronta l’offerta per il rinnovo //… - romeoagresti : La #Juve ha pronta l’offerta che formulerà all’entourage di #Fagioli per il rinnovo: incontro decisivo nelle prossi… - AlfredoPedulla : Il #Milan farà un’offerta per #Zaniolo (la #Juve sullo sfondo). #Deketelaere resta in quota. #Renato aspetta via libera - miguel100292 : RT @romeoagresti: Confermato: la #Juve entro il fine settimana incontrerà l’entourage di #Fagioli. Pronta l’offerta per il rinnovo // Confi… - MARCO196913 : RT @romeoagresti: Confermato: la #Juve entro il fine settimana incontrerà l’entourage di #Fagioli. Pronta l’offerta per il rinnovo // Confi… -