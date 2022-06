Inter-Lukaku | l’accordo si farà | poi se ne riparlerà nel 2023

Leggi su sportnews.eu

(Di giovedì 16 giugno 2022) Tra Chelsea edsembra esserciper risolvere la questionealmeno per questa stagione, si discutono le cifre per il prestito secco PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Una questione delicata per entrambi i club quella legata a Romelu, dalla parte del Chelsea è impossibile immaginare di perdere un capitale come Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.