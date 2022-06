Grave lutto per Pamela Prati: è morto il nipote, lo strazio nelle parole per la sorella (Di giovedì 16 giugno 2022) E’ il figlio della sorella di Pamela Prati ad avere perso la vita ed è la showgirl a dare la triste notizia sui social. Un dolore che la distrugge ma accanto al suo aggiunge anche lo strazio della sorella. Pamela Prati ha due sorelle, Maria e Sebastiana Pireddu, ma non indica quale delle due sta vivendo in questo momento il dramma più grande per una madre, non c’è alcun riferimento nel suo post, solo tanto dolore. La Prati non aggiunge nemmeno un dettaglio che possa spiegare come sia avvenuta una simile tragedia. La celebre showgirl ha pubblicato una foto in barca del nipote, i suoi capelli al vento, felice. Tantissimi i commenti di condoglianze da parte dei colleghi del mondo dello spettacolo; si stringono intorno a ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 16 giugno 2022) E’ il figlio delladiad avere perso la vita ed è la showgirl a dare la triste notizia sui social. Un dolore che la distrugge ma accanto al suo aggiunge anche lodellaha due sorelle, Maria e Sebastiana Pireddu, ma non indica quale delle due sta vivendo in questo momento il dramma più grande per una madre, non c’è alcun riferimento nel suo post, solo tanto dolore. Lanon aggiunge nemmeno un dettaglio che possa spiegare come sia avvenuta una simile tragedia. La celebre showgirl ha pubblicato una foto in barca del, i suoi capelli al vento, felice. Tantissimi i commenti di condoglianze da parte dei colleghi del mondo dello spettacolo; si stringono intorno a ...

