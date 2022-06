Giustizia, via libera alla riforma del Csm. Stop a porte girevoli per le toghe (Di giovedì 16 giugno 2022) Via libera definitiva, in Senato, alla riforma dell'ordinamento giudiziario e del Consiglio superiore della magistratura, dopo il voto favorevole della Camera dello scorso 26 aprile. Ecco i punti salienti della riforma targata Cartabia.SISTEMA ELETTORALE CSM - Il rinnovo del prossimo Consiglio superiore della magistratura avverrà con un sistema misto, binominale con quota proporzionale. Collegi binominali, che eleggono due componenti del Csm l'uno, ma si prevede per i giudicanti una distribuzione proporzionale di 5 seggi a livello nazionale (incrementata la quota proporzionale rispetto alle proposte iniziali sul recupero dei cd "migliori terzi") e per i requirenti il recupero di 1 miglior terzo.PLENUM CSM - Composto da 30 membri. Tre di diritto: presidente della Repubblica; primo presidente di Cassazione; procuratore ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 16 giugno 2022) Viadefinitiva, in Senato,dell'ordinamento giudiziario e del Consiglio superiore della magistratura, dopo il voto favorevole della Camera dello scorso 26 aprile. Ecco i punti salienti dellatargata Cartabia.SISTEMA ELETTORALE CSM - Il rinnovo del prossimo Consiglio superiore della magistratura avverrà con un sistema misto, binominale con quota proporzionale. Collegi binominali, che eleggono due componenti del Csm l'uno, ma si prevede per i giudicanti una distribuzione proporzionale di 5 seggi a livello nazionale (incrementata la quota proporzionale rispetto alle proposte iniziali sul recupero dei cd "migliori terzi") e per i requirenti il recupero di 1 miglior terzo.PLENUM CSM - Composto da 30 membri. Tre di diritto: presidente della Repubblica; primo presidente di Cassazione; procuratore ...

