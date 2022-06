Gas, Draghi: “Dalla Russia bugie e uso politico delle forniture” (Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) – Le parole contano e il premier Mario Draghi le sceglie con cura, per rispondere al la guerra del gas aperta da Putin. “I motivi per i tagli di forniture che colpiscono un po’ tutta l’Europa ci viene detto sono tecnici, una delle spiegazioni è che la manutenzione è difficile a causa delle sanzioni. Da parte della Germania e nostra e di altri riteniamo che queste siano bugie, che in realtà ci sia un uso politico del gas, come c’è un uso politico del grano”, dice parlando a Kiev. Quindi, quelle che arrivano da Gazprom, evidentemente sostenuta da Putin, sono bugie, finalizzate a un uso politico del gas. Viene meno la cautela delle scorse ore, che aveva portato ancora stamattina Paolo Gentiloni a parlare di ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) – Le parole contano e il premier Mariole sceglie con cura, per rispondere al la guerra del gas aperta da Putin. “I motivi per i tagli diche colpiscono un po’ tutta l’Europa ci viene detto sono tecnici, unaspiegazioni è che la manutenzione è difficile a causasanzioni. Da parte della Germania e nostra e di altri riteniamo che queste siano, che in realtà ci sia un usodel gas, come c’è un usodel grano”, dice parlando a Kiev. Quindi, quelle che arrivano da Gazprom, evidentemente sostenuta da Putin, sono, finalizzate a un usodel gas. Viene meno la cautelascorse ore, che aveva portato ancora stamattina Paolo Gentiloni a parlare di ...

Pubblicità

masechi : Il viaggio a Kiev e il mondo che è cambiato. Scholz, Macron e Draghi in Ucraina. Guerra (e pace) sul tavolo con Ze… - RaiNews : 'Devono essere gli ucraini a decidere cosa va bene per l'Ucraina. Una pace forzata, ammesso che sia possibile, è so… - francescocosta : Oggi su Morning: la Russia taglia il gas all’Italia, mentre Draghi, Macron e Scholz vanno a Kiev; tre brevi notizie… - BoscoSilvio : RT @davcarretta: Draghi: Quella della Russia sul gas 'è una strategia che va affrontata e combattuta' 'In questa situazione l'iniziativa p… - BoscoSilvio : RT @davcarretta: ??Mario Draghi: dalla Russia 'bugie' sul gas. 'In realtà c'è un uso politico del gas come c'è un uso politico del grano'. -