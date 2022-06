Pubblicità

andrea95l : RT @thelastcornerit: F1 | Melbourne ospiterà il GP Australia fino al 2035 - - thelastcornerit : F1 | Melbourne ospiterà il GP Australia fino al 2035 - - Italpress : Formula 1 a Melbourne fino al 2035 con il Gp Australia - paoloangeloRF : Un importante accordo per la Formula 1 - sportli26181512 : Formula 1, il GP d'Australia resta a Melbourne: accordo fino al 2035: Melbourne ospiterà il GP d'Australia di Formu… -

"Uno degli appuntamenti preferiti per tifosi, piloti e team", il commento di Stefano Domenicali LONDRA (INGHILTERRA) - Gran Premio afino al 2035. La1 ha rinnovato fino al 2035 il contratto per il Gran Premio d'Australia in scadenza nel 2025, un prolungamento anticipato di 10 anni per un appuntamento che si ...Il Gran premio d'Australia di1 continuerà a tenersi afino al 2035. Gli organizzatori della gara hanno annunciato infatti oggi un nuovo accordo decennale con la F1, dopo aver battuto le offerte rivali di Sydney ..."Uno degli appuntamenti preferiti per tifosi, piloti e team", il commento di Stefano Domenicali LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Gran Premio a Melbourne fino al 2035. La Formula 1 ha rinnovato ...Un Gran Premio ormai iconico, che proseguirà il suo cammino a lungo nel Mondiale di Formula 1. Le monoposto continueranno a sfidarsi in quel di Melbourne. La città capitale dello stato di Victoria res ...