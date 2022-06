Fiorentina, Di Marzio: “Assalto ad un calciatore dello Shakhtar Donetsk: i dettagli” (Di giovedì 16 giugno 2022) Fiorentina DI Marzio – Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio sito ufficiale, sul mercato della Fiorentina. Ecco quanto affermato. “Anche la Fiorentina di Vincenzo Italiano vuole essere protagonista nella prossima stagione e per farlo lavora sul mercato. Dopo aver detto addio a Torreira, e con la trattativa per Grillitsch ancora ferma, il club toscano guarda in Ucraina per rinforzare la difesa. L’obiettivo della Fiorentina è al momento Dodô, terzino destro brasiliano. Il giocatore classe 1998 è di proprietà dello Shakhtar Donetsk, ma è attenzionato da diversi club europei. I viola sono più che interessati: al momento quello del club toscano è un vero e ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 16 giugno 2022)DI– Gianluca Di, giornalista ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio sito ufficiale, sul mercato della. Ecco quanto affermato. “Anche ladi Vincenzo Italiano vuole essere protagonista nella prossima stagione e per farlo lavora sul mercato. Dopo aver detto addio a Torreira, e con la trattativa per Grillitsch ancora ferma, il club toscano guarda in Ucraina per rinforzare la difesa. L’obiettivo dellaè al momento Dodô, terzino destro brasiliano. Il giocatore classe 1998 è di proprietà, ma è attenzionato da diversi club europei. I viola sono più che interessati: al momento quello del club toscano è un vero e ...

