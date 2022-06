Fedez furioso non si trattiene | Io co****ne? Siete voi dei maiali! Con chi ce l' ha

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 16 giugno 2022) Lo scorso 12 giugnoaveva pubblicato in una serie di storie Instagram degli audio privati dove riprendeva delle conversazioni avute con lo psicologo. Il tema di queste chiacchierate era la sua paura di morire a causa del tumore al pancreas che lo aveva colpito. Il marito di Chiara Ferragni prima di divulgare gli audio, ha inoltre scritto una premessa per contestualizzare i fatti. Questa sua mossa ha alzato un vero e proprio polverone. In molti l'hanno criticato di essere solo un narcisista patologico e di aver utilizzato la sua malattia per fare audience. Contro di lui si è aggiunta anche Selvaggia Lucarelli e, proprio a lei l'artista sembrerebbe aver rivolto il suo pesante sfogo.è stato recentemente ospite nel programma radiofonico 105 Friends, condotto da Rosario Pellacchia e Romina Pierdomenico. Proprio in questo frangente il ...