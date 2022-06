Fdi: sì a nuovo toponimo per Ostia e a candidatura Unesco (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma – “La delibera approvata oggi dal Consiglio Comunale da noi presentata ma che ha visto un coinvolgimento di tutte le parti politiche dell’Assemblea ed è passata all’unanimità, ha un duplice valore: dare la denominazione nuova di ‘Ostia Lido di Roma’ e di proporla per l’inserimento nella lista del patrimonio mondiale dell’Umanità”. Lo dichiarano Lavinia Mennuni, consigliere Fdi vice presidente commissione Turismo Roma Capitale, e Andrea De Priamo, consigliere di Fdi e presidente della commissione Trasparenza Roma Capitale. “L’iniziativa- spiegano- non si limita solo alla parte antica con il teatro e gli scavi, il borgo medioevale ed il castello di Giulio II, ma comprende anche il suo centro urbano e il litorale. La nuova denominazione chiarisce che Roma non ha solamente uno straordinario patrimonio storico, artistico e monumentale ma ha anche un mare balneabile con ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 16 giugno 2022) Roma – “La delibera approvata oggi dal Consiglio Comunale da noi presentata ma che ha visto un coinvolgimento di tutte le parti politiche dell’Assemblea ed è passata all’unanimità, ha un duplice valore: dare la denominazione nuova di ‘Lido di Roma’ e di proporla per l’inserimento nella lista del patrimonio mondiale dell’Umanità”. Lo dichiarano Lavinia Mennuni, consigliere Fdi vice presidente commissione Turismo Roma Capitale, e Andrea De Priamo, consigliere di Fdi e presidente della commissione Trasparenza Roma Capitale. “L’iniziativa- spiegano- non si limita solo alla parte antica con il teatro e gli scavi, il borgo medioevale ed il castello di Giulio II, ma comprende anche il suo centro urbano e il litorale. La nuova denominazione chiarisce che Roma non ha solamente uno straordinario patrimonio storico, artistico e monumentale ma ha anche un mare balneabile con ...

