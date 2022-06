F1, Leclerc: “Non mollerò mai, voglio diventare campione del mondo” (Di giovedì 16 giugno 2022) “Io non mollerò mai, questa è sempre stata la mia mentalità. voglio diventare campione del mondo, ci crederò finché non sarà matematicamente più possibile”. Charles Leclerc – sei pole in 8 gran premi ma 2 soli successi e due ritiri – non arretra di un centimetro con le sue ambizioni stagionali. In un’intervista a Repubblica parla del suo momento: “Io so bene cosa vuol dire e cosa si sente quando si vince, è una delle poche cose che mi danno una felicità così grande. È questo che ogni mattina mi spinge ad allenarmi. Quest’anno avremmo dovuto avere più successi di quelli che abbiamo per i motivi che conosciamo, ma sono sicuro che è solo una questione di tempo per tornare dove vogliamo essere”. Leclerc è uomo da carta e penna: “Scrivo tutto, i miei feeling sulla ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 giugno 2022) “Io nonmai, questa è sempre stata la mia mentalità.del, ci crederò finché non sarà matematicamente più possibile”. Charles– sei pole in 8 gran premi ma 2 soli successi e due ritiri – non arretra di un centimetro con le sue ambizioni stagionali. In un’intervista a Repubblica parla del suo momento: “Io so bene cosa vuol dire e cosa si sente quando si vince, è una delle poche cose che mi danno una felicità così grande. È questo che ogni mattina mi spinge ad allenarmi. Quest’anno avremmo dovuto avere più successi di quelli che abbiamo per i motivi che conosciamo, ma sono sicuro che è solo una questione di tempo per tornare dove vogliamo essere”.è uomo da carta e penna: “Scrivo tutto, i miei feeling sulla ...

