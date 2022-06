Drew McIntyre | “Sono determinato a voler disputare un match contro John Cena”

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 16 giugno 2022)è certamente una delle migliori superstar che abbiano mai messo piede su un ring della WWE. È stato 16 volte campione del mondo ed è diventato il volto della compagnia per oltre un decennio. Al contempo,è noto per aver partecipato a incontri di alto profilo e di aver accennato in passato al desiderio di affrontarea WrestleMania 39. Intervenendo a WWE’s The Bump, lo scozzese ha parlato ancora una volta di affrontaree di essereundi lui. Le sue parole “L’ho chiamato in causa un po’ di volte, lui non ha ricambiato e va bene così. Ho detto che non ho bisogno di aiuto, quindi continuerò a impegnarmi e a fare le cose per conto mio. Ma se ...