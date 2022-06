Dove vedere Berrettini-Kudla oggi 16 giugno in TV e in streaming (Di giovedì 16 giugno 2022) oggi, giovedì 16 giugno, si giocherà l’incontro Berrettini-Kudla, valido per gli ottavi di finale dell’ATP Queen’s 2022. Nessun problema per l’atleta romano nel turno precedente, Dove ha superato con un doppio 6-3, 6-3 il britannico Daniel Evans. Al secondo turno lo attende l’americano Denis Kudla, che agli ottavi ha battuto in tre set Lorenzo Sonego con il risultato finale di 6-4, 3-6, 6-4. Nella sfida contro il giocatore di casa Evans, il campione italiano di tennis ha ricevuto un grande aiuto dal servizio, come testimoniano i 21 ace messi a segno, e dai tanti errori commessi durante la partita dal suo avversario, soprattutto tra le fine del primo e l’inizio del secondo set. Di seguito le informazioni su Dove vedere il match ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 16 giugno 2022), giovedì 16, si giocherà l’incontro, valido per gli ottavi di finale dell’ATP Queen’s 2022. Nessun problema per l’atleta romano nel turno precedente,ha superato con un doppio 6-3, 6-3 il britannico Daniel Evans. Al secondo turno lo attende l’americano Denis, che agli ottavi ha battuto in tre set Lorenzo Sonego con il risultato finale di 6-4, 3-6, 6-4. Nella sfida contro il giocatore di casa Evans, il campione italiano di tennis ha ricevuto un grande aiuto dal servizio, come testimoniano i 21 ace messi a segno, e dai tanti errori commessi durante la partita dal suo avversario, soprattutto tra le fine del primo e l’inizio del secondo set. Di seguito le informazioni suil match ...

Pubblicità

jacopogiliberto : RT @robellardi: @carlopiana Dovresti vedere a Padova dove le strisce pedonali sono anche per i ciclisti che le impegnano in velocità obblig… - Dionigi64 : @GenCar5 lo dirò subito alle decine di persone che studiano per tesi, che organizzano missioni dall'estero, ai visi… - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #Sportintv #Mondialinuoto2022 #SportinTV Nuoto, dove vedere i Mondiali 2022 in tv: calendario,… - gabrymaiel : @Ezechiele_Zick Quante falsità, fatti un giro e guardati intorno e vedrai che non è così, altro che ricerca di 'uom… - treachrousthais : RT @Edoardoleicorre: Si sta divertendo a farsi vedere gnudo in ogni dove -