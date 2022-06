Dakota Fanning con Denzel Washington in “Equalizer 3”

(Di giovedì 16 giugno 2022) A volte ritornano, sono passati quasi 20 anni da quando il loro thriller d’azione di successo Man On Fire ha sbalordito il pubblico e ha ulteriormente contribuito a consolidarecome futura star ma ora sembra che sia pronta per tornare a lavorare con il premio Oscar. Per quale film si ritroveranno? Deadline indica che lareciterà al fianco diin The3 di Antoine Fuqua per la Sony Pictures. Produzione Scritto da Richard Wenk, il film è prodotto da Todd Black, Jason Blumenthal, Steve Tisch e, candidato all’Oscar di Escape Artists. Trama La trama è tenuta nascosta ...

