Crociere: Costa battezza Toscana, mega party con Chanel (Di giovedì 16 giugno 2022) AGI - Una grande festa per battezzare Costa Toscana e per celebrare la ripartenza delle Crociere dopo oltre due anni di stop per la pandemia: a Barcellona è andato in scena uno spettacolare mega-party a bordo della nuova nave ammiraglia del gruppo, operativa da marzo. Madrina dell'evento Chanel Terrero, la cantante e attrice spagnola terza all'Eurovision Song Contest. La ‘nuova Jennifer Lopez' come è stata ribattezzata, fasciata in un abito rosso, ha tagliato il nastro per il rituale lancio della bottiglia (rottasi come vuole la scaramanzia) affiancata dal comandante Piero Sinisi e ha dato il via a una serata di festa pensata soprattutto per il mercato spagnolo. La conduzione dell'evento, con il ‘Molecole ... Leggi su agi (Di giovedì 16 giugno 2022) AGI - Una grande festa perree per celebrare la ripartenza delledopo oltre due anni di stop per la pandemia: a Barcellona è andato in scena uno spettacolarea bordo della nuova nave ammiraglia del gruppo, operativa da marzo. Madrina dell'eventoTerrero, la cantante e attrice spagnola terza all'Eurovision Song Contest. La ‘nuova Jennifer Lopez' come è stata rita, fasciata in un abito rosso, ha tagliato il nastro per il rituale lancio della bottiglia (rottasi come vuole la scaramanzia) affiancata dal comandante Piero Sinisi e ha dato il via a una serata di festa pensata soprattutto per il mercato spagnolo. La conduzione dell'evento, con il ‘Molecole ...

