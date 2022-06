Che cos’è il vanity sizing che cambia la percezione dei corpi delle donne (Di giovedì 16 giugno 2022) Avete presente la gioia di entrare in quella S che pensavate non si sarebbe chiusa? O la soddisfazione di poter dire “porto sempre la stessa taglia da anni”? Cosa pensereste se vi dicessero che siete stati ingannati e che la taglia sull’etichetta vi ha mentito? Tutti siamo stati prima o poi vittime del vanity sizing: cosa è e perché conoscere la psicologia che lo regola è fondamentale per proteggersi. vanity sizing: cos’è? L’Oxford English Dictionary lo descrive come la pratica di assegnare ai capi di abbigliamento taglie più piccole di quanto non siano in realtà, al fine di incoraggiare le vendite. Molto semplicemente: i vestiti rimangono uguali, le taglie rimpiccioliscono, i clienti sono più contenti. E comprano di più. Ecco il motivo per cui è sempre più difficile rispondere alla domanda “che ... Leggi su robadadonne (Di giovedì 16 giugno 2022) Avete presente la gioia di entrare in quella S che pensavate non si sarebbe chiusa? O la soddisfazione di poter dire “porto sempre la stessa taglia da anni”? Cosa pensereste se vi dicessero che siete stati ingannati e che la taglia sull’etichetta vi ha mentito? Tutti siamo stati prima o poi vittime del: cosa è e perché conoscere la psicologia che lo regola è fondamentale per proteggersi.? L’Oxford English Dictionary lo descrive come la pratica di assegnare ai capi di abbigliamento taglie più piccole di quanto non siano in realtà, al fine di incoraggiare le vendite. Molto semplicemente: i vestiti rimangono uguali, le taglie rimpiccioliscono, i clienti sono più contenti. E comprano di più. Ecco il motivo per cui è sempre più difficile rispondere alla domanda “che ...

