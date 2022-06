Charlene Di Monaco | spuntano voci choc | “Il Covid solo una scusa”

(Di giovedì 16 giugno 2022)diè sparita dai radar dopo aver ufficializzato la notizia di aver contratto ilai primi di giugno. L’ultima volta la si è vista elegante, in gran forma al Gran Prix di Montecarlo. Era la fine di maggio. Poi di lei si sono perse le tracce: un’assenza la sua che non fa altro che alimentare i rumors sul suo stato di salute già precario. Il Coronavirus potrebbe essere solamente un alibi per non mostrarsi ai sudditi: per la stampa francese le ragioni delle mancate uscite con Alberto e i figli in queste settimane sono da addurre a ben altro. (continua a leggere dopo le foto) Una nube misteriosa sembra avvolgeredi, la principessa che due settimane fa aveva rivelato di aver contratto il Coronavirus. Peccato che da quel momento, di lei, si siano perse le tracce. Al ...

diè sparita di nuovo dai radar e a Montecarlo nessuno sa che fine abbia fatto dopo aver ufficializzato di aver contratto il Covid ai primi di giugno. L'avevamo vista elegante, in gran forma. Un altro mistero, un calvario che sembra non finire mai, quello didi, la principessa triste, che due settimane fa aveva contratto il coronavirus. Peccato che da quel momento, di lei, si siano perse le tracce. Sparita ormai da quindici giorni. Per certo al Gran Premio di Formula 1 che si è tenuto a Monaco a fine maggio era apparsa in gran forma. Nel dettaglio si tratta del Ballo della Rosa, a cui Charlene tiene molto ma che non ha ancora co. Charlene di Monaco non si fa più vedere in pubblico dagli inizi di giugno: c'entra ancora il Covid o si tratta di altro