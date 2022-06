Caldo: temperature record come nel 2003 (Di giovedì 16 giugno 2022) Purtroppo non è una novità. Già da Maggio le previsioni non potevano sbagliare. Il Caldo è diventato protagonista indiscusso delle nostre giornate e le temperature “folli” stanno aumentando sempre di più. Qualcuno, al solo ricordo dell’estate del 2003, ha i brividi. Purtroppo, sembra che il brutto ricordo stia tornando ad essere realtà. Leggi anche: Meteo, da Lunedì la rivoluzione di Scipione l’africano: ecco le conseguenze Il Mese di Maggio è record Quest’anno l’estate è arrivata decisamente in anticipo. Tra l’euforia iniziale e la voglia di recuperare il tempo perso a causa degli anni scorsi, le temperature anomale sono passate, per pochi istanti, in secondo piano. Ben presto però ci si è resi conto che i gradi segnavano cifre sempre più alte e questo stava diventando un problema. Il mese di Maggio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 16 giugno 2022) Purtroppo non è una novità. Già da Maggio le previsioni non potevano sbagliare. Ilè diventato protagonista indiscusso delle nostre giornate e le“folli” stanno aumentando sempre di più. Qualcuno, al solo ricordo dell’estate del, ha i brividi. Purtroppo, sembra che il brutto ricordo stia tornando ad essere realtà. Leggi anche: Meteo, da Lunedì la rivoluzione di Scipione l’africano: ecco le conseguenze Il Mese di Maggio èQuest’anno l’estate è arrivata decisamente in anticipo. Tra l’euforia iniziale e la voglia di recuperare il tempo perso a causa degli anni scorsi, leanomale sono passate, per pochi istanti, in secondo piano. Ben presto però ci si è resi conto che i gradi segnavano cifre sempre più alte e questo stava diventando un problema. Il mese di Maggio ...

