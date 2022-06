Pubblicità

FirenzePost : Barberino Mugello; autista morto nel camion ribaltato sulla a1 - VAIstradeanas : 08:05 #A1 Traffico da Aglio Est a Barberino di Mugello.Velocità:10Km/h - Prov_FI_PC : #MetroFirenze #Autostrade #A1 Milano-Napoli riaperto tratto precedentemente chiuso su una corsia, tra Barberino di… - MyWayASPI : ?? AGGIORNAMENTO A1 MILANO-NAPOLI ?? Firenze CODA di 5 km per tratto chiuso tra Loc. Aglio Km 255 e Barberino Di Mug… - CCISS_Ministero : A1 Bologna-Firenze fine code per 1 km causa incidente tra Svincolo Barberino di Mugello (Km 261,4) e A1 Svincolo… -

Sulla A1 Milano - Napoli, tradie Calenzano verso Firenze è stato riaperto il tratto precedentemente chiuso, a seguito di un camion che si è intraversato all'interno della galleria Santa Lucia al km 266 e 200, ...493 casi in provincia di Firenze, di cui 65 in zona empolese Bagno a Ripoli 16di13Tavarnelle 3 Borgo San Lorenzo 6 Calenzano 7 Campi Bisenzio 16 Dicomano 7 Fiesole 8 Figline e Incisa Valdarno 1 Firenze 220 Firenzuola 6 Greve in Chianti 12 Impruneta 7 Lastra a ...Incidente mortale in A1 questa notte poco prima dell'una nella galleria Santa Lucia, nel Mugello. Un mezzo pesante è finito di traverso sulla carreggiata e ha riversato a terra il carico di mattoni. I ...Un camion di laterizi si è ribaltato in galleria lungo la A1 a Barberino di Mugello. Sul posto nella notte alle 00,45 sono intervenuti al km 266 direzione sud vigili del fuoco, polizia stradale e un'a ...