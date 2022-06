Alcune scuole di Roma chiuse il 16 e 17 giugno per incendio a Malagrotta, stop anche ad esami. Ordinanza (Di giovedì 16 giugno 2022) Alcuni istituti scolastici di Roma restano chiusi il 16 e il 17 giugno, compresi quelli dove si stanno svolgendo gli esami. Lo rende noto il Comune con un'Ordinanza appena pubblicata e diffusa dall'Ufficio scolastico regionale per il Lazio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 16 giugno 2022) Alcuni istituti scolastici direstano chiusi il 16 e il 17, compresi quelli dove si stanno svolgendo gli. Lo rende noto il Comune con un'appena pubblicata e diffusa dall'Ufficio scolastico regionale per il Lazio. L'articolo .

