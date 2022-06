Viaggi in UE, Green Pass prorogato fino a giugno 2023: tutte le regole (Di mercoledì 15 giugno 2022) È stata prorogata di un anno la validità del certificato digitale Covid Ue, meglio conosciuto come Green Pass, per ‘Viaggiare’ nei paesi dell’Unione Europea. Il Parlamento Europeo e il Consiglio co-legislatori dell’UE hanno raggiunto l’accordo e hanno cambiato i ‘piani’ perché la scadenza era prevista il prossimo 30 giugno. Quali sono le regole per Viaggiare in UE? L’obiettivo è solo uno: continuare ad avere a disposizione uno strumento utile e indispensabile per facilitare gli spostamenti, soprattutto nel caso in cui dovesse ‘venir fuori’ una nuova variante, magari ancora più contagiosa di quelle già in circolazione. Il Green Pass servirà solo per facilitare la libertà di circolazione nei paesi dell’Unione, ma poi spetterà, come accade già ora, a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 15 giugno 2022) È stata prorogata di un anno la validità del certificato digitale Covid Ue, meglio conosciuto come, per ‘are’ nei paesi dell’Unione Europea. Il Parlamento Europeo e il Consiglio co-legislatori dell’UE hanno raggiunto l’accordo e hanno cambiato i ‘piani’ perché la scadenza era prevista il prossimo 30. Quali sono leperare in UE? L’obiettivo è solo uno: continuare ad avere a disposizione uno strumento utile e indispensabile per facilitare gli spostamenti, soprattutto nel caso in cui dovesse ‘venir fuori’ una nuova variante, magari ancora più contagiosa di quelle già in circolazione. Ilservirà solo per facilitare la libertà di circolazione nei paesi dell’Unione, ma poi spetterà, come accade già ora, a ...

