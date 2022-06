Un Posto Al Sole anticipazioni: Raffaele finisce nei guai, non può più mentire (Di mercoledì 15 giugno 2022) Nelle prossime puntate di Un Posto Al Sole Raffaele farà un passo falso e verrà beccato. Cosa gli accadrà? Un Posto Al Sole (Raiplay screenshot)Nelle prossime puntate di Un Posto Al Sole Raffaele Giordano commetterà un passo falso. Scopriamo insieme che cosa accadrà al protagonista della soap napoletana, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai 3. La vita di Raffaele Giordano è stata completamente stravolta a causa delle minacce subite da parte della clan mafioso Argento. L’uomo vorrà continuare a mentire alla sua famiglia, caricandosi tutte le ansie e le preoccupazioni di questa situazione pericolosissima. Ornella Diego e Viola però si accorgeranno che qualcosa non va. Nel frattempo ... Leggi su direttanews (Di mercoledì 15 giugno 2022) Nelle prossime puntate di UnAlfarà un passo falso e verrà beccato. Cosa gli accadrà? UnAl(Raiplay screenshot)Nelle prossime puntate di UnAlGiordano commetterà un passo falso. Scopriamo insieme che cosa accadrà al protagonista della soap napoletana, che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai 3. La vita diGiordano è stata completamente stravolta a causa delle minacce subite da parte della clan mafioso Argento. L’uomo vorrà continuare aalla sua famiglia, caricandosi tutte le ansie e le preoccupazioni di questa situazione pericolosissima. Ornella Diego e Viola però si accorgeranno che qualcosa non va. Nel frattempo ...

Pubblicità

Neuroni_blog : Camminatina sotto il sole allo zenit e macchina parcheggiata in un posto in cui l'ombra non era creabile. Just beca… - biagiosimonetta : Fiducia nei media: Il Sole 24 Ore avanza ed è al secondo posto @sole24ore - vdangerio : Fiducia nei media: Il Sole 24 Ore avanza ed è al secondo posto @sole24ore - alessiodesiena : RT @sole24ore: Fiducia nei media: Il Sole 24 Ore avanza ed è al secondo posto - sole24ore : Fiducia nei media: Il Sole 24 Ore avanza ed è al secondo posto -