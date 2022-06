Ucraina | vice sindaco Odessa | “Vorrei menzionare il sostegno dell’Italia a nostro status in Unesco”

(Di mercoledì 15 giugno 2022) (Adnkronos) –, la città del Mar Nero porto del granaio d’Europa, si prepara ad affrontare un’ulteriore emergenza. “La prossima settimana arriveranno circa 25 mln di tonnellate di grano, metà di questo nuovo raccolto è destinato all’, il resto al mercato estero. Ma c’è il problema della conservazione: né, né gli altri due porti, Chernomorsk e Pivdeniy, hanno più silos adeguati e disponibili per la conservazione, in quanto già colmi di circa 20 milioni di tonnellate del vecchio grano destinato all’estero, ma invece ancora bloccato in”. Ne parla con l’Adnkronos ildi, Oleg Bryndak, che spiega:”La navigazione nel mar Nero non è sicura e non ci sono più silos attrezzati disponibili per conservare il nuovo grano in arrivo. ...

Ore 10.33 Medvedev - choc: chi ha detto che l'Ucraina esisterà tra due anni 'Chi ha detto che tra due anni l'Ucraina esista ancora sulle mappe mondiali'. Queste le terrificanti parole del vice Presidente della Corte penale internazionale ed ex Presidente della Corte rispettive esperienze in merito alla collaborazione nelle indagini sui crimini di guerra in Ucraina. Si tratta su un corridoio per l'uscita dei civili dalla fabbrica bunker di Severodonetsk. Washington: "Non diremo a Kiev come o cosa negoziare".