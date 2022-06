«Tutta la bella televisione in una foto» (Di mercoledì 15 giugno 2022) Che ci fanno in giro per Firenze Carlo Conti e Gerry Scotti? I due conduttori, Rai il primo, Mediaset il secondo, hanno condiviso su Instagram un selfie di coppia che ha subito conquistato. Sorridenti e felici, proprio come siamo abituati a vederli in tv, ecco come appaiono i due volti del piccolo schermo. Che, con un post, hanno voluto ribadire la loro amicizia. Carlo Conti, la tv e la famiglia guarda le foto Leggi anche › Gerry Scotti nonno social, festeggia su Instagram i primi passi di Virginia ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 15 giugno 2022) Che ci fanno in giro per Firenze Carlo Conti e Gerry Scotti? I due conduttori, Rai il primo, Mediaset il secondo, hanno condiviso su Instagram un selfie di coppia che ha subito conquistato. Sorridenti e felici, proprio come siamo abituati a vederli in tv, ecco come appaiono i due volti del piccolo schermo. Che, con un post, hanno voluto ribadire la loro amicizia. Carlo Conti, la tv e la famiglia guarda leLeggi anche › Gerry Scotti nonno social, festeggia su Instagram i primi passi di Virginia ...

Pubblicità

giorgio_gori : La bella vittoria di Andrea Furegato a #Lodi campeggia - giustamente - sulle prime pagine. Non si parli però di “ci… - aireemilan : @teo_acm Per loro lo scudetto è praticamente oscurato dal 23 maggio, e invece no. La coppa splende, bella, dorata e… - cberetta : Buongiorrrrrrrrnnnno a tutta la bella gente connessa!!! - cleopatrarogers : RT @PierluigiBarber: Gran bella intervista di @simonamaggiorel a @EnricoTerrinoni (fresco vincitore del Premio De Sanctis per il suo “Su tu… - inhemmingsarms_ : RT @ador3cth: Studio dal lunedì al venerdì e il sabato e la domenica lavoro tutta la giornata, ma si può sapere chi cazzo mi ha convinto a… -