Psg sempre più convinto su Scamacca: fiducia per il buon esito della trattativa (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il Psg spinge per Gianluca Scamacca. Secondo quanto riportato dal portale francese FootMercato, i vertici del Paris Saint-Germain sarebbero ottimisti circa l'esito della trattativa con il Sassuolo, anche se le parti sarebbero ancora distanti su alcuni aspetti. L'interesse del club parigino però è sempre più concreto e le altre squadre italiane difficilmente possono competere con le grandi possibilità economiche dei Campioni di Francia.

